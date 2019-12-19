КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США. Об этом сказано в указе главы государства.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", - сказано в документе.

60-летний Ельченко - украинский дипломат, ранее работавший послом в разных странах. С июля 2010 года работал посолом Украины в РФ, но в марте 2014 года был отозван в Киев из-за событий в Крыму.

Ранее послом Украины в США был Валерий Чалый, который занимал эту должность с апреля 2016 года по июль 2019 года.

Зеленский также подписал указ о назначении заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы на должность постоянного представителя страны при ООН. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте главы украинского государства.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Сергей Кислица с марта 2014 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. Ранее он возглавлял департамент международных организаций МИД Украины. Кроме того, Кислица представлял Украину в исполнительном совете ЮНЕСКО.

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