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Сейм Литвы принял закон о мерах по недопуску в страну электроэнергии БелАЭС

Депутаты приняли инициативу на пленарном заседании единогласно

ВИЛЬНЮС, 19 декабря. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы утвердил законопроект о предотвращении пропуска в системы Литвы энергии, вырабатываемой строящейся Белоруссией рядом с литовской границей атомной электростанцией (БелАЭС). Эту инициативу депутаты приняли на пленарном заседании в четверг единогласно при девяти воздержавшихся.

"Потенциальные лазейки для попадания на рынок Литвы "грязной" электроэнергии были, теперь мы их устраняем", - заявил парламентарий Лауринас Касчюнас.

Суть закона заключается в создании механизма регулирования реализации электроэнергии на территории Литвы. В том числе вводится аннулирование лицензий на импорт электроэнергии из стран, в которых действуют небезопасные, по оценке Вильнюса, электростанции. Действие лицензий автоматически прекращается с момента пуска таких электростанций, запрещается также выдача новых лицензий.

В настоящее время, как ТАСС сообщили в литовской госслужбе по энергетическому регулированию, на импорт электроэнергии из Белоруссии выданы 11 лицензий.

Литва считает строящуюся БелАЭС небезопасной, так как Минск якобы не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности Литвы и запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Согласно плану, первый блок станции должен быть пущен в начале 2020 года.

Теги
Литва
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