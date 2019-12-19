МИД Чехии: инициатор установки памятника власовцам должен извиниться перед Лавровым

ПРАГА, 19 декабря. /ТАСС/. Староста района Прага-Ржепорые Павел Новотный, инициировавший установку памятника власовцам в Праге, должен извиниться за оскорбительные высказывания в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, которого цитирует в четверг газета MF Dnes.

По словам руководителя чешского дипведомства, оскорбления недопустимы. "Следовало бы [Новотному] извиниться, - подчеркнул он. - Вмешательства муниципальных политиков во внешнюю политику быть не должно".

В конце ноября о старосте Прага-Ржепорые критически отозвался президент Чехии Милош Земан. Его человеческие и профессиональные качества, по мнению лидера республики, не соответствуют выборной должности, которую он занимает. "В один прекрасный день это поймут жители Прага-Ржепорые и уже не изберут его своим старостой", - подчеркнул Земан.

10 декабря власти Прага-Ржепорые, несмотря на многочисленные протесты, приняли решение установить на административной территории района памятник власовцам. Основным аргументом главного инициатора создания монумента было то, что некоторые части Русской освободительной армии оказали помощь антигитлеровскому Пражскому восстанию (5-8 мая 1945 года). В боях с немцами на улицах столицы погибли как минимум 300 власовцев, сказал Новотный.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце ноября заявила о резком осуждении Москвой планов пражских муниципальных властей установить памятник. Она призвала чешское руководство не допустить преступного переписывания истории. Посольство РФ в Чехии 11 декабря назвало кощунственным и вызывающим глубокое возмущение решение о сооружении монумента в честь власовцев в Праге.