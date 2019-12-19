ПА ОБСЕ призывает Украину соблюдать обязательства, принятые на саммите в Париже

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря. /ТАСС/. Делегация Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), находящаяся на этой неделе с визитом в Киеве, приветствовала возобновление диалога между руководителями Украины и Российской Федерации и итоги недавнего саммита "нормандской четверки" в Париже. Представители ПА ОБСЕ также призвали Украину соблюдать обязательства, принятые на встрече на высшем уровне, говорится в опубликованном пресс-релизе организации.

"Делегация ПА ОБСЕ призывает Украину выполнить обязательства "нормандской четверки" для сохранения импульса к урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.

Представители ПА ОБСЕ встретились со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и обсудили с ним итоги саммита, а также "соответствующие законодательные усилия, предпринимаемые в Киеве". "Делегация призвала Верховную раду поддерживать высокие темпы в ее законотворческой работе по выполнению парижских соглашений", - отмечено в пресс-релизе.

"Мы твердо выступаем за мирное урегулирование конфликта политическими и дипломатическими средствами. Недавний диалог на высоком уровне между Украиной и Российской Федерацией - это луч надежды, и мы должны использовать этот импульс для быстрого принятия мер и обеспечения того, чтобы полное выполнение минских соглашений было приоритетным пунктом повестки дня всех сторон", - прокомментировал председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели. Он добавил, что он рад тому, что следующая встреча "нормандской четверки" состоится через четыре месяца.

9 декабря в Париже прошел саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до нового года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.