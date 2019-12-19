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Суд лишил лидера Каталонии права занимать госдолжности в течение 18 месяцев

Дело, по которому проходил глава правительства региона, связано с неповиновением решению Центральной избирательной комиссии Испании в преддверии выборов в стране

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Высший суд Каталонии лишил главу правительства региона Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой юридической инстанции.

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению Центральной избирательной комиссии Испании в преддверии выборов в стране. Глава региона "приговорен к полутора годам лишения права" занимать госдолжности, а также к штрафу примерно в 30 тысяч евро, отметили в пресс-службе. Данное решение может быть обжаловано в Верховном суде королевства.

Рассмотрение дела в отношении Торры прошло в ноябре текущего года. Оно связано с использованием сепаратистской символики на правительственных зданиях в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись весной. Прокуратура требовала лишить Торру права занимать госдолжности в течение 20 месяцев.

Накануне выборов в стране ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти превратились в символ сторонников выхода региона из состава королевства, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил просто заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того, как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.

В новость были внесены изменения (14:02 мск) — обновлена информация по тексту.

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Испания
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