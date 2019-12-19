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Политдиректор МИД Британии прибыл в РФ для встречи по иранской ядерной сделке

В посольстве Великобритании сообщили, что в консультациях также примут участие представители внешнеполитических ведомств Франции и Германии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Политический директор МИД Великобритании Ричард Мур прибыл в Москву, чтобы встретиться с коллегами из России, Германии и Франции по теме иранской ядерной сделки. Об этом говорится в сообщении британского посольства в Великобритании в телеграм-канале.

В диппредставительстве указали, что Мур, в частности, встретится с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым. "На повестке дня обсуждение иранской ядерной программы. В консультациях также примут участие представители внешнеполитических ведомств Франции и Германии", - добавили в посольстве.

6 декабря в Вене состоялась встреча Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки, в которой наряду с Россией, Великобританией, Германией и Францией также участвовали остальные участники соглашения - Китай и Иран.

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