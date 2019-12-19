FT: Британия после Brexit создаст орган для надзора за технологическими гигантами

ТАСС, 19 декабря. Правительство Великобритании решило после выхода из Евросоюза (Brexit) создать специальный орган для надзора за такими крупными технологическими компаниями, как Google и Facebook. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, регулятор сможет внедрять новые правила, "включая обязательный кодекс поведения для технологических гигантов и более широкий доступ потребителей к их данным". Такое решение, как утверждает FT, принято по результатам международного аналитического исследования, проведенного по инициативе главного экономического советника бывшего президента США Барака Обамы - Джейсона Фурмана.

Довольно редко бывает, когда подобные решительные предложения незамедлительно претворяются в жизнь, отметила член команды Фурмана британский экономист Диана Койл. "Складывается международный консенсус в отношении сферы применения нового регулирования", - считает она.

Такому регулятору необходимы "хорошие финансовые ресурсы, а его команде - большой опыт работы в сфере цифровых технологий и конкуренции", подчеркнул ее коллега по подготовке исследования профессор права и экономики в Колледже Европы в Брюгге Филип Марсден. Возможности нового регулирующего органа по введению штрафных санкций должны, как полагает Мардсен, значительно превосходить потенциал в этой сфере Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), .

В распространенном в среду докладе CMA указало на некоторые направления нового режима регулирования в цифровом секторе. Согласно информации управления, на Google приходилось в 2018 году более 90% всех доходов, или £6 млрд фунтов ($7,8 млрд), полученных от онлайн-рекламы в Великобритании. Facebook заработал на обычной рекламе в Соединенном Королевстве в прошлом году более £2 млрд ($2,6 млрд).

Великобритания обязана покинуть ЕС к 31 января 2020 году. Это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону. В соответствии с базовыми документами Евросоюза, Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о намерении покинуть ЕС.