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Brexit

FT: Британия после Brexit создаст орган для надзора за технологическими гигантами

Предполагается, что регулятор сможет создать обязательный кодекс поведения для таких компаний, как Google и Facebook, а также добиться того, что потребители получат более широкий доступ к их данным

ТАСС, 19 декабря. Правительство Великобритании решило после выхода из Евросоюза (Brexit) создать специальный орган для надзора за такими крупными технологическими компаниями, как Google и Facebook. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, регулятор сможет внедрять новые правила, "включая обязательный кодекс поведения для технологических гигантов и более широкий доступ потребителей к их данным". Такое решение, как утверждает FT, принято по результатам международного аналитического исследования, проведенного по инициативе главного экономического советника бывшего президента США Барака Обамы - Джейсона Фурмана.

Довольно редко бывает, когда подобные решительные предложения незамедлительно претворяются в жизнь, отметила член команды Фурмана британский экономист Диана Койл. "Складывается международный консенсус в отношении сферы применения нового регулирования", - считает она.

Такому регулятору необходимы "хорошие финансовые ресурсы, а его команде - большой опыт работы в сфере цифровых технологий и конкуренции", подчеркнул ее коллега по подготовке исследования профессор права и экономики в Колледже Европы в Брюгге Филип Марсден. Возможности нового регулирующего органа по введению штрафных санкций должны, как полагает Мардсен, значительно превосходить потенциал в этой сфере Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), .

В распространенном в среду докладе CMA указало на некоторые направления нового режима регулирования в цифровом секторе. Согласно информации управления, на Google приходилось в 2018 году более 90% всех доходов, или £6 млрд фунтов ($7,8 млрд), полученных от онлайн-рекламы в Великобритании. Facebook заработал на обычной рекламе в Соединенном Королевстве в прошлом году более £2 млрд ($2,6 млрд).

Великобритания обязана покинуть ЕС к 31 января 2020 году. Это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону. В соответствии с базовыми документами Евросоюза, Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о намерении покинуть ЕС.

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