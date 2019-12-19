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Президент Литвы наложил вето на снижение порога прохождения в Сейм для партий и коалиций

Глава государства мотивировал это тем, что снижение привело бы к раздробленности парламента на мелкие фракции и меньшей стабильности правительства

ВИЛЬНЮС, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа не согласился с принятым Сеймом (однопалатным парламентом) законом о снижении на 2% порога прохождения в высший законодательный орган для политических партий и их коалиций. Как сообщила в четверг президентская пресс-служба, глава государства наложил на закон вето.

"Такое снижение привело бы к раздробленности парламента на мелкие фракции и меньшей стабильности правительства", - приводятся в сообщении аргументы президента.

До сих пор партии Литвы проходили в Сейм, делегируя кандидатов из своих списков пропорционально полученным голосам, если набирали поддержку не менее 5% участвовавших в парламентских выборах. Для партийных коалиций барьер составлял 7%. На прошлой неделе депутаты снизили эту планку до 3% и 5% соответственно.

После принятия поправок оппозиция заявила о том, что президент должен наложить на них вето. Лидер правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис утверждал, что коалиционному большинству хватит голосов, чтобы вето преодолеть.

Глава государства утверждает принятые парламентом законы или - в случае несогласия - накладывает на них вето. Повторным голосованием Сейм может вето отклонить, но это должно быть сделано голосами более половины депутатского корпуса. В высшем законодательном органе Литвы 141 место.

Очередные парламентские выборы (на них мог бы действовать пониженный порог) пройдут в стране осенью 2020 года. Депутаты избираются всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 парламентарий - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - в многомандатном округе по партийным спискам.

Теги
ЛитваНауседа, Гитанас
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