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Лавров: тема создания азиатского сегмента системы ПРО США обсуждалась с главой МИД Японии

Лавров подчеркнул, что Москва заинтересована в регулярном обмене мнениями с Токио и по другим вопросам

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Тема создания азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США обсуждалась на переговорах с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой.

"Особый интерес представляет, конечно, диалог по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе по вопросам, которые связаны с дискуссиями, разворачивающимися вокруг архитектуры безопасности в этом регионе. И, конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают в связи с созданием азиатского сегмента глобальной ПРО США, в чем участвует и Япония", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Москва заинтересована в регулярном обмене мнениями с Токио и по другим вопросам, включая ядерную проблему Корейского полуострова, ситуацию с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В новость были внесены изменения (15:01 мск) — обновлена информация по тексту.

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ЯпонияСША
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