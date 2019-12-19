Лукашенко утвердил план обороны страны и развития армии до 2030 года

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил новый план обороны страны и концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года по итогам заседания Совета безопасности страны. Об этом сообщает сайт главы белорусского государства.

"В плане обороны акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. Уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране - это тоже вопросы обороны. Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта", - отметил госсекретарь Совбеза Станислав Зась.

По его словам, государство в состоянии обеспечить военную безопасность страны, исходя из существующих возможностей. "Мы будем планомерно повышать расходы на оборону. Планируется, что за десять лет расходы на оборону вырастут до 1,5% от ВВП", - сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Как отметил министр обороны Андрей Равков, в план обороны заложены "все действия военных структур, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к госорганам, которые обязаны уже в мирное время проводить ряд мероприятий, чтобы снизить вероятность возникновения конфликтов или свести ее к нулю".

Глава оборонного ведомства также пояснил, что новым планом уточнена система управления государством на военное время. "Она проверена на нескольких учениях. Мы уверены, что она позволит четко, целенаправленно, результативно руководить всеми силами и средствами при защите государства", - заявил Равков.

Министр проинформировал, что выделяемые на финансирование армии средства будут в первую очередь направляться на развитие беспилотной авиации, радиоэлектронную и радиолокационную разведку, модернизацию ударной авиации, артиллерии. "Среди первоочередных мер выделен проблемный вопрос, который касается закупки боеприпасов, в первую очередь зенитных управляемых ракет и противотанковых управляемых ракет, других высокоточных боеприпасов, средства применения которых у нас имеются", - уточнил министр обороны Белоруссии.

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