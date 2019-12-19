Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.

"Я передал в конкретной форме свои соображения, как дальше проводить переговоры по мирному договору, - сказал Мотэги по итогам встречи с главой МИД РФ. - После этого мы смогли провести углубленный обмен мнениями, а также диалог по тому, как дальше продолжать дискуссию, чтобы преодолеть различия в принципиальных позициях".

Как отметил Мотэги, тематика мирного договора заняла центральное место на встрече с Лавровым. Он добавил, что дискуссии по вопросу мирного договора продолжатся во время рабочего ланча. "В поисках взаимоприемлемого решения нам нужно продолжить обсуждение, причем четко обозначив те пункты, которые нужно обсудить. Я надеюсь, что это приведет к еще большему прогрессу в этом направлении", - указал японский министр.

Комментируя итоги встречи, Лавров сказал, что и он, и Мотэги поручили своим замам подробно обсудить пути сближения позиций по этому вопросу.

"С учетом хорошо известных позиций сторон мы поручили нашим заместителям, которые курируют двусторонние отношения, подробно обсудить, как можно сближать наши подходы", - сказал российский министр.

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны.

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