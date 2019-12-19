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Рада утвердила правки Зеленского к Избирательному кодексу Украины

За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов при 226 необходимых

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Верховная рада утвердила Избирательный кодекс Украины с правками президента Украины Владимира Зеленского, который отменяет смешанную систему голосования на выборах в парламент и вводит пропорциональную систему с открытыми партийными списками. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов при 226 необходимых.

Рада утвердила кодекс 11 июля 2019 года, хотя он был зарегистрирован в парламенте еще в 2015 году при президенте Петре Порошенко. Впоследствии на него наложил вето президент и направил в Раду свои предложения к документу.

Главное замечание Зеленского заключалось в том, что принятый Избирательный кодекс отчасти сохраняет закрытые списки, так как в нем была предусмотрена возможность для партии зафиксировать прохождение в парламент первой десятки списка. Теперь Рада отменила эту норму.

Парламентарии также учли правки президента относительно обеспечения доступа к избирательному процессу для людей с инвалидностью, разрешения переселенцам голосовать на местных выборах, закрепления гендерных квот. Рада также согласилась с замечанием Зеленского относительно даты вступления в силу документа: с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как было предусмотрено в кодексе.

Новый Избирательный кодекс Украины должен упразднить действующую смешанную систему выборов в Раду, когда 225 мест в парламенте распределяются между партиями, которые преодолели пятипроцентный барьер (закрытые списки) и еще 199 мест отводится депутатам, избранным в одномандатных округах. С момента вступления в силу нового кодекса будет действовать пропорциональная система с открытыми списками. Так, партии будут составлять списки минимум из пяти кандидатов в каждом из 27 региональных избирательных округов Украины. При этом в избирательном бюллетене для голосования будут две графы, в которые избиратель должен будет вписать номер партии, а также номер конкретного кандидата.

Кодексом предусмотрена норма, что в парламент проходят партии, которые преодолели 5-процентный барьер, а мандаты распределяются по рейтингу депутатов этой партии в регионах.

Документ регулирует вопросы подготовки и проведения выборов президента, депутатов парламента, местных советов, а также мэров городов и руководителей сельских администраций.

В случае введения кодекса в действие утратят силу законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", "О государственном реестре избирателей", "О центральной избирательной комиссии".

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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