ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) готова передать Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами до 30 человек. Об этом на брифинге в Луганскинформцентре сообщила представитель республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

Она отметила, что представители Украины в ходе минувшей встречи в Минске выступили с предложением уменьшить число людей, планируемых для включения в список для обмена.

"Но здесь самое, что, я считаю, кощунственное было, они были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны. То есть, со стороны ЛНР подтверждено до 30 человек, и официальные представители готовы были этот список уменьшить", - заявила Кобцева.

Накануне в ходе заседания участников гуманитарной подгруппы Контактной группы согласовать вопрос обмена и освобождения удерживаемых лиц, а также обсудить открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения не удалось из-за позиции представителей Киева. По словам Кобцевой, Украина "фактически сорвала достижение договоренностей, достигнутых на нормандской встрече".

Стороны, тем не менее, договорились в среду продолжить обсуждение обмена в формате видеоконференции.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов минских соглашений.