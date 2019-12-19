Около 150 тыс. граждан Узбекистана досрочно проголосовали на выборах в парламент

ТАШКЕНТ, 19 декабря./ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги досрочного голосования на выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (парламента) Узбекистана и сообщил, что этим правом воспользовались почти 150 тысяч граждан республики. Информацию об этом озвучил руководитель секретариата ЦИК Худоер Маматов.

"С 12 по 18 декабря 147 029 избирателей воспользовались правом досрочного голосования", - сказал Маматов. По его словам, досрочное голосование показало высокую активность граждан, которые в день выборов - 22 декабря - не будут находиться по месту постоянного проживания.

При этом, по его данным, на территории Узбекистана досрочно проголосовали 59,2 тыс., а за пределами республики - 87,8 тыс. избирателей. "Наибольшее число проголосовавших за границей - на территории России", - уточнил Маматов.

Как ранее сообщал ЦИК, для проведения выборов образованы 10 306 избирательных участков, 55 из них - за пределами страны, в том числе восемь постоянных и 57 передвижных участков на территории Российской Федерации. Во впервые созданном едином электронном списке избирателей зарегистрированы более 20,5 млн человек, около 1,7 млн из которых прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.

В выборах принимают участие пять аккредитованных в республике политических партий, в том числе Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.