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Санкции в отношении России
Обновлено 

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Они будут действовать до 31 июля 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом говорится в четверг в сообщении Совета ЕС.

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что ограничительные меры продлены в связи с тем, что минские соглашения не выполнены полностью. "Учитывая то, что минские соглашения в полной мере не выполнены, Евросовет [ранее] единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - указывается в документе.

Политические решение о продлении санкций было принято лидерами стран ЕС на саммите 12 декабря, после того как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон кратко проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений по урегулированию на Украине в свете состоявшейся 9 декабря в Париже встречи в "нормандском формате".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

В новость были внесены изменения (16:49 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссияФранцияСанкции в отношении РоссииМакрон, Эмманюэль
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