{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп раскритиковал демократов за нерасторопность с передачей импичмента в Сенат

Президент США назвал их "ничего не делающей партией"

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал демократов в четверг за то, что те не исключают, что обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента так и не поступит на рассмотрение в Сенат Конгресса США.

На эту тему
Рубикон пройден: Конгресс поддержал импичмент Трампа

"Вчера вечером я подвергся импичменту без единого голоса со стороны республиканцев. Теперь ничего не делающая партия собирается ничего не делать со статьями импичмента и не направлять их в Сенат, но настала очередь Сената!" - написал глава Белого дома в Twitter. "Если демократы по своей великой мудрости решат не объявляться [в верхней палате], они проиграют вследствие неявки", - продолжил американский лидер.

Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Главе Белого дома инкриминируется злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса. Согласно американскому законодательству, теперь одобренное Палатой представителей обвинительное заключение должно быть передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Ранее предполагалось, что конгрессмены могут уже в среду рассмотреть резолюцию, в которой будут обозначены имена тех законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Эта же резолюция должна была одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако заседание Палаты представителей было закрыто вскоре после объявления результатов голосования по второму пункту обвинения. Как объяснила позднее на пресс-конференции Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что из себя будет представлять процесс" в верхней палате. При этом она не ответила на вопрос о том, может ли гарантировать, что обвинение поступит в Сенат.

По утвержденным правилам, голосование по резолюции может состояться в любое время по инициативе председателя юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера или его представителей, однако уже в четверг Палата представителей завершает свою работу в этом году и уходит на рождественские каникулы до 7 января следующего года. При этом временных рамок для рассмотрения этой резолюции нет, что теоретически позволяет демократам откладывать передачу статей обвинения в Сенат вплоть до самих выборов 2020 года. Трамп в таком случае будет лишен возможности быть оправданным в верхней палате. Как отмечают американские СМИ, демократы в Палате представителей могут использовать эту ситуацию для оказания давления на республиканцев в Сенате.

В случае, если обвинительное заключение все же поступит в верхнюю палату, для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
США расширили санкционный список по Ирану
Минфин США ввел санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда Тегерана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС