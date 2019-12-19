Трамп раскритиковал демократов за нерасторопность с передачей импичмента в Сенат

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал демократов в четверг за то, что те не исключают, что обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента так и не поступит на рассмотрение в Сенат Конгресса США.

"Вчера вечером я подвергся импичменту без единого голоса со стороны республиканцев. Теперь ничего не делающая партия собирается ничего не делать со статьями импичмента и не направлять их в Сенат, но настала очередь Сената!" - написал глава Белого дома в Twitter. "Если демократы по своей великой мудрости решат не объявляться [в верхней палате], они проиграют вследствие неявки", - продолжил американский лидер.

Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Главе Белого дома инкриминируется злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса. Согласно американскому законодательству, теперь одобренное Палатой представителей обвинительное заключение должно быть передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Ранее предполагалось, что конгрессмены могут уже в среду рассмотреть резолюцию, в которой будут обозначены имена тех законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Эта же резолюция должна была одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако заседание Палаты представителей было закрыто вскоре после объявления результатов голосования по второму пункту обвинения. Как объяснила позднее на пресс-конференции Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что из себя будет представлять процесс" в верхней палате. При этом она не ответила на вопрос о том, может ли гарантировать, что обвинение поступит в Сенат.

По утвержденным правилам, голосование по резолюции может состояться в любое время по инициативе председателя юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера или его представителей, однако уже в четверг Палата представителей завершает свою работу в этом году и уходит на рождественские каникулы до 7 января следующего года. При этом временных рамок для рассмотрения этой резолюции нет, что теоретически позволяет демократам откладывать передачу статей обвинения в Сенат вплоть до самих выборов 2020 года. Трамп в таком случае будет лишен возможности быть оправданным в верхней палате. Как отмечают американские СМИ, демократы в Палате представителей могут использовать эту ситуацию для оказания давления на республиканцев в Сенате.

В случае, если обвинительное заключение все же поступит в верхнюю палату, для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.