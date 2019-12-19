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Начало процедуры импичмента Трампа
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Лидер большинства Сената: инициированный демократами импичмент угрожает госинститутам США

Митч Макконнелл считает, что попытка импичмента Трампа создает "токсичный" прецедент, последствия которого повлияют на всю будущую политическую жизнь США

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Инициированный Демократической партией импичмент президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может нанести серьезный ущерб государственным институтам страны. Такое мнение выразил в четверг лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

"Поведение Палаты представителей угрожает нанесением серьезного ущерба институтам американского правительства", - заявил он, выступая в Сенате.

По мнению Макконнелла, попытка импичмента Трампа создает "токсичный" прецедент, последствия которого повлияют на всю будущую политическую жизнь США. "Палата представителей позволила [вызванной] партийной [принадлежностью] ярости по отношению к этому конкретному президенту создать токсичный новый прецедент, который окажет значительное влияние на будущее", - сказал республиканец.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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