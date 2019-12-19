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Кризис на Украине

МИД ДНР считает лицемерием слова Киева об отсутствии у Донбасса отличий от других регионов

Глава МИД республики Наталья Никонорова подчеркнула, что вместо выполнения коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" руководство Украины запустило очередную кампанию в СМИ

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Попытка Киева подменить законом о децентрализации наделение Донбасса особым статусом противоречит минским соглашениям, а обвинения министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в незнании положений "Минска" в адрес представителей ДНР в этом контексте выглядят верхом лицемерия. Об этом в четверг заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Дипломат подчеркнула, что вместо выполнения коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" руководство Украины запустило очередную кампанию в СМИ. "На этот раз киевские власти высказываются о том, что они якобы готовы предоставить Донбассу только тот статус, те права и полномочия, которые могут быть предоставлены и любому другому региону Украины, - говорится в заявлении министра в телеграм-канале ведомства. - Если Киеву так сильно хочется спроецировать положения Комплекса мер и на другие территории, мы не имеем ничего против, главное - реализовать все те требования, которые закреплены в данном международно-правовом акте. Для этого господину Пристайко нужно, прежде всего, перестать указывать нам о необходимости почитать Минские соглашения и заняться этим самому".

Она обратила внимание украинского коллеги на 11 пункт "Минска", "где четко указано: Украина должна провести конституционную реформу, предполагающую децентрализацию с учетом особого статуса Донбасса, который должен действовать на постоянной основе, как и законодательство о недопущении преследования участников событий в Донбассе, о Народной милиции, о языковом самоопределении, о трансграничном сотрудничестве".

"Заявлять об отсутствии каких-либо отличий Донбасса от других украинских регионов - это верх лицемерия. Иначе возникает справедливый вопрос, почему мы не слышали подобных заявлений от украинских властей раньше, когда Киев начинал против мирных жителей "антитеррористическую операцию" и лишал нас права на жизнь, здоровье, безопасную среду, свободу слова, свободу передвижения и прочих фундаментальных прав человека и гражданина", - заключила она.

Ранее на сайте украинского парламента появился текст внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о поправках в Конституцию в части децентрализации власти. Этот документ не содержит пункта об особом статусе Донбасса, предусмотренного минскими соглашениями.

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