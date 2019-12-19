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США расширили санкционный список по Ирану

Минфин США ввел санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда Тегерана

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело в четверг санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда Тегерана Мохаммада Могисе и Абольгасема Салавати. Об этом говорится в распространенном заявлении Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства.

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Министерство приняло решение включить судей в свой черный список в связи с тем, что они, по мнению Вашингтона, "на протяжении многих лет" нарушают права человека в своей стране, "приговаривают к длительным срокам тюремного заключения, ударами плетью и даже смертной казни журналистов, юристов, активистов <...> за то, что те осуществляют свои права на свободу слова и собраний".

 

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