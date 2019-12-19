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Кризис на Украине

Эксперт: Москва озвучила Киеву четкие условия для нового саммита "нормандской четверки"

Михаил Погребинский также поставил под сомнение наличие политической воли у действующей украинской власти выполнить "домашнее задание"

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг на пресс-конференции дал понять Киеву, что без выполнения политической части минских соглашений следующей встречи в нормандском формате может и не быть. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Мысль Путина о том, что встречи в нормандском формате важны, их нужно продолжать, но если не будет прогресса в реализации политической части минского процесса, то встреча может и не состояться, - это принципиальный и важный момент для Киева", - сказал он. По мнению эксперта, политика России в отношении Украины существенно не поменялась, а российский президент на пресс-конференции лишь расставил дополнительные акценты. "Поначалу они были в Париже, когда все поняли смысл разногласий, и теперь закреплена позиция, что Москва не отойдет от требований строгого выполнения минских соглашений, а Киев пока дает понять, что не готов их выполнять", - пояснил он.

В ответах Путина в контексте Украины, продолжил Погребинский, было указано, что новой встречи может не быть "без имплементирования особого статуса Донбасса в конституцию, а также решения вопроса с амнистией, принятия особого закона о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса". "Четыре месяца [до новой встречи в нормандском формате] вполне достаточно для выполнения этих пунктов при наличии политической воли, - отметил политолог. - Если вы этого не сделаете или сделаете только на треть, то нечего тогда с вами встречаться, а если домашнее задание выполните хотя бы на две трети, то тогда поговорим, когда закончим. Вот так, на мой взгляд, выглядит позиция Москвы по этому вопросу и то, как ее должны понять в Киеве".

Договороспособность

Погребинский также поставил под сомнение наличие политической воли у действующей украинской власти выполнить "домашнее задание". "Тот факт, что президент Владимир Зеленский на встрече в Париже демонстрировал заинтересованность в выполнении минских соглашений, а по приезду внес в Раду законопроект об изменениях в конституцию в части децентрализации без особого статуса Донбасса является признаком недоговороспособности новой власти", - пояснил он.

Вместе с тем, признал политолог, Зеленскому "и хочется и колется" идти по пути достижения мира. "Колется, потому что многие против, даже внутри его партии. Кроме того, часть американского истеблишмента, которую устраивает положение "ни мира, ни войны" и давление на Россию через Украину, подталкивает Киев не соглашаться на выполнение договоренностей или предлагать такие вещи: сначала контроль на границе, а потом выборы, введение миротворцев, на которые не согласится Донбасс, а Москва его в этом поддержит", - пояснил он.

По сути, подытожил Погребинский, Киев "просто притворяется", публично демонстрируя, что будет выполнять минские соглашения, а в реальности двигается в противоположную сторону.

В четверг Путин на большой пресс-конференции заявил, что его настораживают заявления Зеленского о пересмотре минских соглашений, сделанные после встречи в Париже. Президент России подчеркнул, что "нет ничего, кроме минских соглашений", ключом к которым является имплементированый в конституцию Украины закон об особом статусе Донбасса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на Украине
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