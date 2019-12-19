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В Праге отвергли заявление МИД России о принятии закона о дне памяти в Чехии

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот документ противоречит договоренностям от 1993 года, которыми стороны заявили о желании "подвести черту под тоталитарным прошлым"

ПРАГА, 19 декабря. /ТАСС/. Чехия является суверенным государством и вправе чтить память жертв событий 1968 года, связанных со вступлением войск Варшавского договора (ВД) в Чехословакию. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

"21 августа 1968 года был днем национальной трагедии, - написал он в Twitter. - Факт нападения на нашу страну войсками ВД не ставится под сомнение. При этом погибло много невинных граждан. Войска [Советского Союза] покинули Чехословакию в 1990 году. С этого времени мы, к счастью, являемся суверенным государством, государством, которое решило [ежегодно] чтить память этих жертв. Мы в полном праве вспоминать о жертвах среди гражданского населения. Атмосферу портит стремление релятивизировать события 1968 года".

В среду МИД РФ распространил комментарий, в котором говорится, что принятие в Чехии закона, признающего 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. В МИД РФ отметили, что с "большим разочарованием" узнали о принятом законе, поскольку такой подход противоречит договоренностям от 1993 года, которыми стороны заявили о желании "подвести черту под тоталитарным прошлым".

"Однозначно отвергаю заявление российского МИД, что Чехия таким образом накаляет атмосферу во взаимоотношениях, - подчеркнул Петржичек позднее в выступлении, которое транслировали сетевые телеканалы. - Наоборот, мы стараемся быть реалистичными, прагматичными и конкретными, что касается отношений республики с РФ. Наши отношения отягощены вопросами, которые относятся к историкам, а не политикам".

Петржичек планирует в начале 2020 года встретиться с послом России в Чехии Александром Змеевским. "Мы готовы обсуждать позитивные темы в отношениях с РФ", - отметил руководитель чешской дипломатии. Министр подчеркнул, что для Чехии важно, чтобы история не переплеталась с реализуемой государственной политикой и не влияла негативно на отношения между странами. Такова позиция правительства, президента и парламента республики. Площадкой для обсуждения исторических проблем, по его мнению, является созданный по инициативе президентов РФ и Чехии Российско-чешский дискуссионный форум.

Пресс-служба Пражского града 13 декабря сообщила, что президент Чехии подписал закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв событий 1968 года. Чешские историки считают, что в период пребывания советских войск на чехословацкой территории с августа 1968 года по середину 1991 года от сопутствующих инцидентов погибли 406 граждан Чехословакии. Российские историки говорят о гибели 12 советских военнослужащих только в течение первого месяца после ввода войск Варшавского договора в ЧССР (Чехословацкую Социалистическую Республику).

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