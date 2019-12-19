{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Рады ввели уголовную ответственность за "кнопкодавство" в парламенте

Нарушителей будут штрафовать на сумму до $3,6 тыс.

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Верховная рада в четверг приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте, так называемое кнопкодавство. За соответствующий законопроект проголосовал 261 депутат.

На эту тему
За 100 дней работы Рада приняла 86 законов, растеряла доверие и крупно оскандалилась

Документ устанавливает уголовную ответственность за голосование депутатом Рады по электронной карте отсутствующего парламентария. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 85 тыс. гривен ($3,6 тыс.). Аппарат Рады должен будет обеспечить видеозапись процесса голосования в сессионном зале.

Ранее Верховная рада одобрила законопроект о лишении депутатов неприкосновенности.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Эксперт: Москва озвучила Киеву четкие условия для нового саммита "нормандской четверки"
Михаил Погребинский также поставил под сомнение наличие политической воли у действующей украинской власти выполнить "домашнее задание"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС