Боевики сбросили взрывное устройство на позиции ВС Сирии

ТАСС, 19 декабря. Боевики вооруженных группировок сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на позиции вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб, двое сирийских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Боевики вооруженных группировок продолжают осуществлять террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов с ударной боевой нагрузкой. 19 декабря в 09:45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (1 км восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб). В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения. В 10:30 и 12:15 зафиксированы сбросы взрывных устройств с запущенных боевиками беспилотных летательных аппаратов на город Хан-Шейхун провинции Идлиб. Пострадавших среди военнослужащих ВС САР и мирных жителей нет. Нанесен незначительный ущерб ряду строений", - сказал он.

Боренков также сообщил, что за сутки боевики обстреляли 31 населенный пункт в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Также генерал отметил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра, Сабъа-Джфар провинции Алеппо и Эт-Табка провинции Ракка и выдали жителям 1850 продовольственных наборов общим весом 9,87 тонны. Всего же с начала процесса урегулирования было проведено 2290 гуманитарных акций.

Боренков добавил, что продолжается и возвращение беженцев в места, где они проживали до начала боевых действий. Всего, по последним данным, с территории иностранных государств в Сирию вернулись 727 тыс. 436 человек. В места довоенного проживания вернулись 1 млн 306 тыс. 236 внутренних переселенцев.