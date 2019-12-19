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Кризис в Сирии

Боевики сбросили взрывное устройство на позиции ВС Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков сообщил, что двое сирийских военнослужащих ранены

ТАСС, 19 декабря. Боевики вооруженных группировок сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на позиции вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб, двое сирийских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Боевики вооруженных группировок продолжают осуществлять террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов с ударной боевой нагрузкой. 19 декабря в 09:45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (1 км восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб). В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения. В 10:30 и 12:15 зафиксированы сбросы взрывных устройств с запущенных боевиками беспилотных летательных аппаратов на город Хан-Шейхун провинции Идлиб. Пострадавших среди военнослужащих ВС САР и мирных жителей нет. Нанесен незначительный ущерб ряду строений", - сказал он.

Боренков также сообщил, что за сутки боевики обстреляли 31 населенный пункт в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Также генерал отметил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра, Сабъа-Джфар провинции Алеппо и Эт-Табка провинции Ракка и выдали жителям 1850 продовольственных наборов общим весом 9,87 тонны. Всего же с начала процесса урегулирования было проведено 2290 гуманитарных акций.

Боренков добавил, что продолжается и возвращение беженцев в места, где они проживали до начала боевых действий. Всего, по последним данным, с территории иностранных государств в Сирию вернулись 727 тыс. 436 человек. В места довоенного проживания вернулись 1 млн 306 тыс. 236 внутренних переселенцев.

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