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Премьер Франции заявил о прогрессе на переговорах с профсоюзами о пенсионной реформе

Эдуар Филипп уточнил, что одним из достижений стала договоренность о критериях сложности выполнения работы, в частности, уменьшение количества часов ночной работы, необходимых для получения определенной надбавки

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Прогресс по нескольким направлениям был достигнут на переговорах об условиях пенсионной реформы во Франции между профсоюзами и премьер-министром страны Эдуаром Филиппом. Об этом глава правительства рассказал в четверг по итогам встречи на пресс-конференции, которая транслировалась пресс-службой правительства Франции в сервисе Periscope.

"Дискуссии, происходившие в последние дни, позволили добиться конкретного продвижения", - констатировал Филипп. Вместе с тем, по его словам, компромисс с профсоюзами возможен и "универсальная [пенсионная] система может быть улучшена".

Он уточнил, что одним из достижений стала договоренность о критериях сложности выполнения той или иной работы, в частности, уменьшение количества часов ночной работы, необходимых для получения определенной надбавки. Также стороны договорились о введении системы постепенного ухода на пенсию для работников бюджетного сектора, в том числе для педагогов и врачей. В этой связи премьер распорядился разработать механизмы для поддержания занятости людей предпенсионного возраста в медицинской отрасли.

"Третья тема - это минимальная пенсия. Все профсоюзные организации поддержали <...> гарантии, которые мы планируем дать с 2022 года всем тем, кто получает маленькую пенсию (менее €1 тыс. - прим. ТАСС)", - рассказал премьер. Для тех, кто отработает достаточный срок на полной ставке, пенсия составит не менее 85% от минимальной зарплаты - во Франции МРОТ начинается от €1,5 тыс. до вычета налогов.

Неизменная позиция

По словам Филиппа, правительство "не собирается возвращаться к вопросу отмены особых пенсионных тарифов" и заявил, что намерен сохранить изначально заложенный в реформу общий возраст выхода на пенсию с выплатами в полном объеме в 64 года. Данные изменения стали катализаторами нынешних протестов, особенно среди работников Национального общества железных дорог Франции (SNCF). Глава правительства заявил, что в отношении SNCF власти гарантируют постепенное введение реформы и сохранят выплаты на прежнем уровне тем, кто успеет уйти на пенсию до вступления изменений в силу. С представителями Парижского автономного управления транспорта (RATP) переговоры пока в процессе.

Достигнутые договоренности глава правительства обещал интегрировать в соответствующий законопроект, который будет обсуждаться во французском парламенте Франции с конца января и до начала лета.

Призыв к перемирию

В то же время Филипп выступил с резкой критикой в адрес работников энергетической отрасли, которые в рамках забастовки умышленно отключают электричество в домах. "Я глубоко уважаю право на забастовку, на свободу демонстраций, но я абсолютно не потерплю действий, которые в корне противоречат концепции государственной службы", - подчеркнул он, добавив, что обратился к оператору электросетей RTE с требованием взять на себя ответственность за последствия. Также премьер-министр призвал работников транспортной сферы сделать перерыв в забастовке, чтобы французы могли навестить родственников в Рождество.

Протест против реформы

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях приминают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов: решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 42 категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст получения выплат в полном размере (сейчас при должной выслуге лет он составляет 62 года).

На прошлой неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с подробным изложением принципов пенсионной реформы. Он, в частности, сообщил, что в ближайшие годы в полном объеме пенсии можно будет получать не с 62, а с 64 лет. Власти также планируют отменить ныне существующие два десятка особых пенсионных режимов, в результате чего своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий. Представители профсоюзов заявили, что объявленные меры не отвечают их требованиям, и пообещали продолжить забастовку.

Теги
ФранцияФилипп, Эдуар
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