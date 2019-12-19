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Лидеры Кипра и Египта призвали заблокировать имплементацию турецко-ливийского меморандума

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что возможное турецкое военное присутствие в Ливии приведет к дестабилизации обстановки в регионе

НИКОСИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Возможности практической реализации меморандума о взаимопонимании по вопросу о морских зонах, который подписали Анкара и Триполи, должны быть заблокированы. К такому выводу пришли президент Кипра Никос Анастасиадис и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси во время состоявшегося между ними в четверг телефонного разговора, о котором сообщил официальный представитель кипрского правительства Кириякос Кушос.

По словам последнего, ас-Сиси осудил меморандум, заявив, что у этого документа нет правового статуса, и согласился с Анастасиадисом, что "должны быть приняты все необходимые меры, чтобы остановить выполнение положений незаконного соглашения".

Как информировал Кушос, президент Египта также сказал главе Кипра что возможное турецкое военное присутствие в Ливии приведет к дестабилизации обстановки в регионе. Анастасиадис и Ас-Сиси также согласились с тем, что министрам иностранных дел трех стран-союзниц - Кипра, Египта и Греции - следует координировать свои действия.

Ранее Никосия уже обозначала свое крайне негативное отношение к турецко-ливийскому меморандуму. В начале нынешнего месяца глава кипрского МИД Никос Христодулидис заявил, что этот документ не только лишен правовой основы, но и представляет собой "последнюю попытку Турции сорвать основанный на правилах порядок и сотрудничество в Восточном Средиземноморье".

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, вызвавший резкую реакцию Афин, которые после этого объявили посла Ливии в Греции персоной нон грата. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, отнимает часть шельфа и ИЭЗ у тех греческих островов, которые расположены между Турцией и Ливией.

Теги
КипрТурцияЕгипетЛивияАнастасиадис, НикосСиси, Абдель Фаттах, ас-
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