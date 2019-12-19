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Возобновление санкций США в отношении Ирана

США отказались делать исключения из санкций против Ирана для третьих стран

В Госдепартаменте также заявили, что Вашингтон на собирается менять власть в Иране

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не делают никаких исключений из санкций в отношении Ирана для третьих стран и будут применять их в случае любой деятельности, которую американская сторона считает запрещенной. Об этом заявил в четверг на брифинге для иностранных журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции. Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каким образом могут избежать американских санкций другие страны в регионе, которые хотят выстраивать отношения с Ираном, например Россия или Азербайджан.

"В некоторых случаях мы напрямую вводим санкции против физических и юридических лиц из Ирана, но есть также вторичные санкции", - пояснил американский дипломат. "Эта политика первичных и вторичных санкций существует уже какое-то время, и мы на самом деле не делаем никаких исключений из нее", - добавил Хук.

Смена поведения

В свою очередь помощник госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро заявил на брифинге, что Вашингтон не собирается менять власть в Иране, он ожидает от действующего правительства страны лишь смены его поведения.

"Он [госсекретарь США Майкл Помпео] хочет, чтобы они изменили свое поведение, потому что это не задача американского правительства - менять власть в Иране. Если мы действительно верим в демократию, иранцы должны взять это бремя на себя. Но это будет очень и очень сложно сделать по мере того, как режим становится все более репрессивным", - заявил он.

Ранее Помпео объявил о том, что США введут визовые санкции в отношении бывших и действующих иранских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, принимали решения о подавлении протестов в Иране. В свою очередь Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух судей Революционного суда Тегерана - Мохаммада Могисе и Абольгасема Салавати.

5 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов. Официальные сведения о числе погибших пока не представлены.

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СШАИранВозобновление санкций США в отношении Ирана
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