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Начало процедуры импичмента Трампа
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Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в Сенате Конгресса США

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Что ж, после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" - сказал американский лидер.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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