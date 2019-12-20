Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в Сенате Конгресса США

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Что ж, после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" - сказал американский лидер.