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СМИ: извлечение ядерного топлива на двух реакторах "Фукусимы-1" отложат до 2028 года

Изначально операцию планировалось провести в 2023 году
Описание
© AP Photo/Mari Yamaguchi

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Энергетическая компания Tokyo Electric Power пересмотрит среднесрочный план ликвидации аварии на АЭС "Фукусима-1" и перенесет сроки извлечения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на первом и втором реакторах станции. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Изначально эту операцию планировалось начать в 2017 году. Однако ликвидаторы столкнулись с необходимостью проведения дополнительной оценки безопасности этой операции, в результате чего сроки неоднократно переносились. В качестве ориентировочной даты до настоящего времени компания обозначала 2023 год.

Тем не менее, сложности с проведением аналогичной операции на третьем реакторе, которая началась в апреле 2019 года, заставили японских специалистов вновь перенести начало работ на других энергоблоках на пять лет вперед - до 2028 года. В частности, к этому времени вокруг первого реактора будет возведен новый защитный саркофаг, предотвращающий распространение радиации непосредственно во время извлечения топливных стержней.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану полностью ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.

Теги
Япония
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