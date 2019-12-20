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В США демократы указали на необходимость борьбы с изменениями климата

Нужно вернуться в Парижское соглашение, заявила сенатор Эми Клобушар на теледебатах

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года в США сошлись во мнении относительно необходимости решения проблемы климатических изменений. Соответствующие заявления они сделали в четверг на проходящих в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) теледебатах. Трансляцию ведет телеканал PBS.

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"Климатические изменения представляют собой экзистенциальный кризис, - указала сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар. - Вот, что я считаю, нам нужно сделать - вернуться в международное соглашение по климатическим изменениям (Парижское соглашение по климату - прим. ТАСС), и я сделаю это в первый день [моего президентcкого срока]". С ней согласился миллиардер Том Стейер, который указал, что в первый же день в случае избрания президентом введет режим чрезвычайного положения. "Думаю, я единственный, кто может назвать это своим безоговорочным приоритетом", - подчеркнул он.

По мнению сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, на данный момент ситуация с изменениями климата требует "сохранения планеты для наших детей и внуков". "Вы говорите о Парижском соглашении - это хорошо, но этого недостаточно. Нам необходимо, и я предлагал соответствующий законопроект, объявить национальный режим чрезвычайной ситуации", - подчеркнул он. "Возможно, [будущий] президент США, то есть Берни Сандерс, может повести за собой весь мир, чтобы вместо траты денег на убийство друг друга мы объединили ресурсы на борьбу с нашим общим врагом - климатическими изменениями", - указал сенатор.

В июне 2017 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он заявил, что выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. 4 ноября 2019 года США запустили процесс выхода из соглашения, официально уведомив об этом ООН.

Соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся в столице Франции. Участники Парижского соглашения условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым последствиям для экологии.

Теги
СШАСандерс, БерниВыход США из Парижского соглашения по климатуВыборы президента США - 2020
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