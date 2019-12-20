Демократы призывают привлечь администрацию США к даче показаний по импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Членов нынешней администрации США нужно привлечь к даче показаний в рамках процедуры импичмента в верхней палате Конгресса страны. Эту позицию озвучили в четверг претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Трансляцию теледебатов, проходящих в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), ведут телекомпании PBS и CNN .

Претендентов попросили высказаться по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа. "Наш президент руководит самой коррумпированной администрацией в истории нашей страны. Наш президент является лжецом, так как во время предвыборной кампании [2016 года] он обещал работающим людям одно, а поступил в итоге совсем иначе", - отметил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, обещав в предстоящие месяцы продолжать обличать нынешнего главу Белого дома.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар привела цитату, согласно которой "королем в Америке является не президент, а закон". Клобушар акцентировала внимание на том, что положения о возможности импичмента включены в конституцию США на тот случай, если президент "обманет доверие народа ради иностранной державы". Сенатор сочла обоснованными подозрения в том, что Трамп в июльском разговоре по телефону принуждал президента Украины Владимира Зеленского найти сведения, компрометирующие своего наиболее вероятного соперника на выборах 2020 года - бывшего вице-президента Джозефа Байдена. "Если президент [Трамп] называет себя невинным, то почему тогда всей его президентской рати не дать показания [в Сенате]", - заявила Клобушар, призвав начать с исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни и бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.

Миллиардер Том Стейер напомнил о том, что именно он два года назад начал собирать подписи под петицией, призывающей объявить импичмент Трампу. "Если мы хотим разъяснить американскому народу, что происходит, то членов администрации надо заставить давать публичные показания так, чтобы люди видели это по телевизору и могли судить сами", - пояснил предприниматель. Он считает, что в таком случае избиратели республиканцев в верхней палате Конгресса смогут поставить вопрос ребром: "либо избавиться от Трампа, либо избавиться от самих сенаторов-республиканцев".

С точки зрения сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, члены Палаты представителей, одобрив 18 декабря две статьи обвинений, исполнили свой конституционный долг. "Это значит верность конституции и стране, но не верность политической партии", - отметила Уоррен, также назвав Трампа "самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов". Сенатор обвинила главу государства в нарушении предвыборного обещания "осушить вашингтонское [бюрократическое] болото" и в старании соблюдать интересы "исключительно состоятельных лиц с большими связями".