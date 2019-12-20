Си Цзиньпин: Пекин не позволит другим странам вмешиваться в дела Гонконга и Макао

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Центральное правительство Китая никогда и ни под каким предлогом не позволит другим странам вмешиваться во внутреннюю политику двух специальных административных районов страны - Гонконга и Макао. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"После того, как эти районы воссоединились с родиной, все их дела относятся ко внутренним вопросам нашей страны и никому из-за рубежа не удастся диктовать какие-либо правила, - подчеркнул он, выступая с речью по случаю 20-летия официального вхождения Макао в состав Китая. - Мы ни за что не допустим, чтобы внешние силы вмешивались в дела Гонконга и Макао".

По словам Си Цзиньпина, у Макао есть большое преимущество, поскольку в этом городе органично сочетаются восточная и западная культуры. "Это способствует наращиванию культурно-гуманитарных связей, приводит к взаимному проникновению культур", - подчеркнул председатель КНР.