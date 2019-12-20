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Выборы президента США - 2020

Участники дебатов демократов в США поспорили, можно ли принимать средства от миллиардеров

Берни Сандерс заявил, что является единственным, кто не принимает от них деньги

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Политики, которые имеют наиболее высокие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, в четверг разошлись во мнениях о том, допустимо ли принимать от миллиардеров средства на проведение предвыборных кампаний. Дебаты, в которых участвуют эти политики, проходят в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию ведут телеканалы PBS и CNN.

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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что является единственным из кандидатов, кто не принимает от миллиардеров деньги. "Но зато мы к настоящему времени получили в среднем больше пожертвований от большего числа людей, чем любой кандидат на выборах в истории США", - заверил он.

"Здесь идет настоящее соревнование", - продолжил законодатель. По его словам, бывший вице-президент США Джо Байден уже "получил пожертвования от 44 миллиардеров", а мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - пока только от 39 миллиардеров. По словам Сандерса, из-за влияния миллиардеров на американские избирательные процессы в США "три человека богаче, чем беднейшая половина населения страны", а многие крупнейшие корпорации почти не платят налогов.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заострила внимание на том, что многие состоятельные американцы, предоставляющие кандидатам крупные суммы на проведение кампаний, в будущем рассчитывают получить государственные должности. Законодатель подчеркнула, что не намерена допускать подобного.

Любая помощь пригодится

Байден в ответ на слова Сандерса заверил, что его предвыборный штаб готов предоставлять журналистам любую информацию о полученных пожертвованиях. Он также подчеркнул, что предлагаемые им решения в сфере внутренней политики являются невыгодными для наиболее богатых лиц в стране.

Буттеджадж отметил, что для победы на предстоящих президентских выборах кандидату от демократов потребуется "любая поддержка", в том числе и от самых состоятельных людей. "Нам нужна помощь от всех, кто хочет победить [президента США] Дональда Трампа", - пояснил он. "Согласно данным журнала Forbes, я буквально единственный человек на этой сцене, кто не является миллиардером или миллионером", - добавил Буттеджадж.

Уоррен, Сандерс и Байден, согласно данным соцопросов, сейчас имеют наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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