СМИ: лидеры оппозиции задержаны в ходе протестов в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Около 1200 человек были задержаны в Нью-Дели за последние сутки в ходе протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве. Как сообщает в пятницу газета Times of India , задержанные доставлялись на стадионы "Сурджамаль" и "Раджив Ганди".

По данным издания, среди них оказались и многие лидеры оппозиции. К утру большинство задержанных были отпущены.

Полиция перегородила центр города в районе исторического Красного форта, где накануне была запланирована самая крупная акция протеста, запрещены все массовые собрания и мероприятия. Впервые в столице Индии были применены массовые отключения интернета, мобильной связи, голосовых и СМС-сообщений, указывает газета. Но к утру пятницы связь в большинстве районов восстановлена.

Из-за того, что полиция перекрыла въезд на многие улицы и в целые районы, в Нью-Дели в четверг образовались многокилометровые пробки, из-за которых были отменены 19 авиарейсов, - пассажиры и даже члены экипажей самолетов не могли вовремя добраться до Международного делийского аэропорта им. Индиры Ганди.

Несмотря на эти меры, небольшие демонстрации проходили до вечера четверга в различных районах города - Раджгхат, Дарьягандж, Джамия Нагар и Кашмири-гейт.

В пятницу в городе объявлены повышенные меры безопасности. Полиция дежурит на перекрестках и площадях. Проезд по некоторым улицам закрыт или ограничен. Как сообщил прессе представитель полиции Нью-Дели по связям с общественностью Мандип Сингх Рандхава, в столицу введены дополнительно 52 полицейских подразделения, в том числе спецчасти по борьбе с терроризмом и массовыми беспорядками.