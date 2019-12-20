СМИ: ливийская армия потребовала от формирований ПНС покинуть Триполи и Сирт

ТАСС, 20 декабря. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара потребовала от вооруженных формирований, лояльных признанному мировым сообществом Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, в течение 72 часов покинуть города Триполи и Сирт. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

В течение указанного срока ЛНА обязуется не атаковать силы, отступающие из Триполи и Сирта. Если лояльные ПНС формирования не выполнят условия ультиматума, атаки на их позиции со стороны ЛНА возобновятся.

Представитель ЛНА также прокомментировал тиражируемую рядом арабских СМИ информацию о планах ПНС в ближайшее время обратиться с просьбой к Турции направить войска в Триполи. По словам аль-Мисмари, намерения Сараджа напоминают ему "попытку утопающего ухватиться на соломинку".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

12 декабря Халифа Хафтар объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве и наступлению в самом сердце столицы". Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов.