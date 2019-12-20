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США оснастят почти 400 истребителей F-16 новейшими радарами

Работы должны быть завершены к маю 2027 года

ТАСС, 20 декабря. Вооруженные силы США оснастят 372 истребителя F-16 Fighting Falcon новейшими радиолокационными станциями (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

"Компании Northrop Grumman выдан контракт стоимостью $1,008 млрд на организацию производства 372 РЛС с АФАР для истребителей F-16 Военно-воздушных сил (ВВС). Работы в рамках соглашения должны быть завершены к маю 2027 года", - проинформировали в пресс-службе.

Многоцелевой истребитель F-16 является основным боевым самолетом ВВС США. По данным справочника World Air Forces 2020, на вооружении ВВС состоит 790 машин данного типа. Истребитель F-16 также является самым распространенным боевым самолетом в мире - по состоянию на декабрь 2019 года ВВС всех стран мира располагают 2280 машинами (16% от общемирового парка боевых самолетов).

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США
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