Красный Крест готов направить в Донбасс специалистов для поиска пропавших без вести

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков опытных экспертов из состава Международного комитета Красного Креста (МККК) готовы приехать в Донецкую народную республику (ДНР) для поиска пропавших без вести, а также посещения пенитенциарных учреждений республики. Об этом в пятницу Донецкому агентству новостей (ДАН) заявили в пресс-службе гуманитарной организации.

"Если говорить о посещении мест содержания под стражей, то эти визиты будут проводить опытные делегаты МККК. Они имеют профессиональную подготовку и опыт работы в различных аспектах содержания под стражей, начиная с обращения с задержанными и заканчивая вопросами медицинского характера. На данный момент в составе МККК работает около 20 таких экспертов, которые могут быть направлены для посещения мест содержания под стражей в Донецке", - сообщили в пресс-службе Красного Креста.

Там отметили, что сотрудники организации не посещали тюремные учреждения в республиках Донбасса с 2015 года. "МККК готов посещать места содержания под стражей в Донецке и Луганске, как только будет достигнута договоренность со всеми уполномоченными структурами. Наши команды находятся в ожидании начала процесса", - добавили в Красном Кресте.

В МККК подчеркнули, что деятельность по поиску пропавших людей непрерывно ведется в Донбассе с начала вооруженного конфликта.

Поиск пропавших может растянуться на долгое время, однако ускорить этот процесс может координация между задействованными структурами и родственниками пропавших, заявили в пресс-службе МККК. "Процесс поиска пропавших без вести может длиться долгое время. Так, например, даже сегодня есть семьи, которые ищут своих родственников, пропавших без вести во Второй мировой войне", - цитирует сообщение комитета ДАН.

В пресс-службе отметили, что многое зависит от полученной информации как от семей, которые разыскивают своих пропавших родственников, так и от структур, ответственных за поиск пропавших без вести и опознание тел. "Также очень важно иметь доступ к местам содержания под стражей", - добавили в МККК. По оценке организации, ускорению поиска пропавших без вести в Донбассе могут способствовать также интенсивность поисковых работ и применение методов современной медицины.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что почти 500 числящихся пропавшими без вести людей находятся в плену на востоке страны и Красный Крест, якобы по просьбе Киева, примет участие в их поиске. По словам Пристайко, для этого необходимо проверить каждого задержанного на территории ДНР. Тем временем в МККК, по данным ДАН, сообщили, что организация не получала запросов от Украины на поиск пропавших без вести в ДНР.