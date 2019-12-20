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Китай намерен укреплять стратегические контакты с Россией

Комментируя заявление Владимира Путина о беспрецедентном уровне доверия между двумя странами, представитель МИД Китая отметил, что сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих стран

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти намерены целенаправленно укреплять стратегические контакты с РФ и реализовывать договоренности, которые были достигнуты между лидерами двух стран. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"За 70 минувших лет китайско-российские связи выдержали испытание временем на фоне происходивших в мире изменений. Они продемонстрировали высокую жизнеспособность и большой потенциал, - отметил он на регулярном брифинге, комментируя большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. - Наши отношения носят дружественный характер, однако они не союзнические, мы поддерживаем диалог и избегаем противостояния".

По словам дипломата, уровень доверия и сотрудничества между Москвой и Пекином "находится на максимально высоком уровне". "Китай готов к взаимодействию с Россией ради реализации договоренностей, которые были достигнуты между лидерами двух стран, ради непрерывного прогресса в развитии нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - подытожил Гэн Шуан.

В четверг Путин провел пресс-конференцию, на которую аккредитовались около 1,9 тыс. журналистов, она длилась более четырех часов. Отвечая на вопрос китайской журналистки о взаимоотношениях России и КНР, российский лидер подчеркнул, что между двумя странами существует беспрецедентный уровень доверия, создающий благоприятные условия для экономического развития.

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Комментируя это заявление, представитель МИД КНР отметил, что оно "свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между КНР и Россией, о долгосрочном и стабильном характере наших отношений". "В этом году мы отметили 70-ю годовщину установления китайско-российских дипломатических связей, и под руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и РФ вступило на новый этап, - сказал Гэн Шуан. - Сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран и не может подвергнуться внешнему воздействию".

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