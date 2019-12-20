Китай намерен укреплять стратегические контакты с Россией

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти намерены целенаправленно укреплять стратегические контакты с РФ и реализовывать договоренности, которые были достигнуты между лидерами двух стран. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"За 70 минувших лет китайско-российские связи выдержали испытание временем на фоне происходивших в мире изменений. Они продемонстрировали высокую жизнеспособность и большой потенциал, - отметил он на регулярном брифинге, комментируя большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. - Наши отношения носят дружественный характер, однако они не союзнические, мы поддерживаем диалог и избегаем противостояния".

По словам дипломата, уровень доверия и сотрудничества между Москвой и Пекином "находится на максимально высоком уровне". "Китай готов к взаимодействию с Россией ради реализации договоренностей, которые были достигнуты между лидерами двух стран, ради непрерывного прогресса в развитии нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - подытожил Гэн Шуан.

В четверг Путин провел пресс-конференцию, на которую аккредитовались около 1,9 тыс. журналистов, она длилась более четырех часов. Отвечая на вопрос китайской журналистки о взаимоотношениях России и КНР, российский лидер подчеркнул, что между двумя странами существует беспрецедентный уровень доверия, создающий благоприятные условия для экономического развития.