Китай намерен укреплять стратегические контакты с Россией

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти намерены целенаправленно укреплять стратегические контакты с РФ и реализовывать договоренности, которые были достигнуты между лидерами двух стран. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"За 70 минувших лет китайско-российские связи выдержали испытание временем на фоне происходивших в мире изменений. Они продемонстрировали высокую жизнеспособность и большой потенциал, - отметил он на регулярном брифинге, комментируя большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. - Наши отношения носят дружественный характер, однако они не союзнические, мы поддерживаем диалог и избегаем противостояния".
По словам дипломата, уровень доверия и сотрудничества между Москвой и Пекином "находится на максимально высоком уровне". "Китай готов к взаимодействию с Россией ради реализации договоренностей, которые были достигнуты между лидерами двух стран, ради непрерывного прогресса в развитии нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - подытожил Гэн Шуан.
В четверг Путин провел пресс-конференцию, на которую аккредитовались около 1,9 тыс. журналистов, она длилась более четырех часов. Отвечая на вопрос китайской журналистки о взаимоотношениях России и КНР, российский лидер подчеркнул, что между двумя странами существует беспрецедентный уровень доверия, создающий благоприятные условия для экономического развития.
Комментируя это заявление, представитель МИД КНР отметил, что оно "свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между КНР и Россией, о долгосрочном и стабильном характере наших отношений". "В этом году мы отметили 70-ю годовщину установления китайско-российских дипломатических связей, и под руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и РФ вступило на новый этап, - сказал Гэн Шуан. - Сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран и не может подвергнуться внешнему воздействию".