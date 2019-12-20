Видеоконференция контактной группы по вопросу обмена состоится 23 декабря

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Видеоконференция контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе назначена на понедельник 23 декабря. Об этом сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе Леонида Кучмы.

"В продолжение работы по освобождению лиц, которые удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, видеоконференция контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года", - написала она в Facebook в пятницу.

Накануне Олифер распространила заявление Кучмы, в котором он предложил провести видеоконференцию в пятницу. Однако в МИД Донецкой и Луганской народных республик ответили, что это предложение полпреда Украины нецелесообразно и предложили провести мероприятие в понедельник, 23 декабря.

Минские переговоры об обмене

18 декабря контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсуждала возможность реализации достигнутой в Париже 9 декабря договоренности лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) об обмене удерживаемыми лицами до конца года по формуле "всех установленных на всех установленных". Однако в Минске не удалось продвинуться в этом вопросе, более того, он оказался конфликтным. Как сообщила по итогам встречи представитель ЛНР Ольга Кобцева, "на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену".

На встрече было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. В связи с этим полпред РФ Борис Грызлов подчеркнул, что Киеву необходимо будет выполнить договоренность о процессуальной очистке освобождаемых лиц.

Представитель Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова также сообщила, что украинская сторона в очередной раз попыталась разделить обмен на несколько этапов. Как пояснили украинские СМИ, сославшиеся на свои источники, Киев предложил формулу "всех осужденных на всех осужденных" вместо прописанной в парижском коммюнике формулы "всех установленных на всех установленных". А полпред Киева Леонид Кучма и советник президента Руслан Демченко настаивали также на исключении из списка на обмен 11 человек, в том числе нескольких беркутовцев. Однако представители Донецкой и Луганской народных республик с этими позициями не согласились. В итоге стороны, так и не согласовав окончательные цифры по обмену, приняли решение взять паузу в переговорах. Киев же в комментарии по итогам встречи в Минске не сказал ничего конкретного по теме обмена, при этом избежав своих традиционных обвинений в сторону оппонентов.

Спецпредставитель председатель ОБСЕ Мартин Сайдик в свою очередь заверил, что желание осуществить обмен есть со всех сторон, и не исключил, что договоренность удастся достичь в ходе видеоконференции.