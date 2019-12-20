МИД КНР подтвердил факт задержания китаянки за проникновение в поместье Трампа Мар-а-Лаго

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти подтверждают факт задержания китаянки, мигрировавшей в Соединенные Штаты и задержанной за незаконное проникновение в поместье Мар-а-Лаго американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Посольство Китая в США получило от американской стороны уведомление о китайской гражданке, которая мигрировала в Соединенные Штаты. Китайское генеральное консульство в Хьюстоне уже с ней связалось, - сообщил он на регулярном брифинге. - Правительство КНР всегда требует от своих граждан придерживаться местного законодательства и юридических правил, воздерживаться от любых нарушений закона".

По словам дипломата, Пекин также потребовал от властей США провести справедливое расследование, обеспечить неприкосновенность прав задержанной.

Как сообщило ранее агентство Associated Press, полиция города Палм-Бич (штат Флорида) в среду задержала жительницу Китая за незаконное проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. В ноябре федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил за аналогичные действия, а также предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США, к восьми месяцам лишения свободы другую жительницу КНР.