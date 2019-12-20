НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская" в Одессе

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск в здании одесского телеканала "Думская". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте издания "Думская".

"Обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы", - сказано в сообщении.

"По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания", - говорится в сообщении. Однако руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова, отмечает издание.