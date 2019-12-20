В ООН поддерживают выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Выводы Венецианской комиссии Совета Европы, касающиеся прав языковых меньшинств на Украине, подтверждают обеспокоенность, которую ранее высказывало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС, комментируя мнение комиссии, опубликованное 6 декабря, официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

"Опубликованное мнение Венецианской комиссии подтверждает озабоченность, которую мы ранее высказывали", - сказал он.

"Легитимная цель правительства по укреплению и продвижению украинского языка должна быть сбалансирована с необходимостью поддержки имеющих отношение к языку прав национальных меньшинств", - подчеркнул Колвилл. Он напомнил, что и Венецианская комиссия, и УВКПЧ ранее "высказывали также озабоченность по поводу разного отношения к официальным языкам Евросоюза и языкам меньшинств".

Верховная рада 25 апреля текущего года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент страны. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. За его нарушение предусмотрены денежные штрафы.

Венецианская комиссия 6 декабря рекомендовала Украине отложить вступление в силу данного закона до подготовки закона о нацменьшинствах. В документе комиссии отмечена важность того, "чтобы языковой вопрос не стал источником межэтнической напряженности на Украине".