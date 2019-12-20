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МИД Украины: Киев пока не планирует восстанавливать железнодорожное сообщение с Донбассом

Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд, сообщили в ведомстве

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Восстановление железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса пока не планируется. Об этом заявил в пятницу в Верховной раде заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Конечно, о железнодорожном сообщении пока речь не идет, мы ведем речь об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд, и это поручение получила контактная группа, и она над этим работает", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов о том, планируется ли железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса (Донецкая и Луганская народные республики).

Боднар добавил, что открытие дополнительных пунктов пропуска, в том числе в Золотом, требует согласования. "С нашей стороны готовность есть", - заключил дипломат.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко на этой неделе заявлял, что Украина рассматривает варианты восстановления пассажирского и грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.

Экономическая блокада Донбасса

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, 25 января 2017 года заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Блокаду объявили бессрочной. Радикалы сначала объясняли свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем, но потом потребовали прекращения всех торговых связей с ДНР и ЛНР. Позже радикалы также блокировали ряд автодорог.

В этих условиях 27 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР выступили с совместным заявлением, в котором объявили о вынужденном решении ввести с 1 марта внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях ради поддержания их деятельности и сохранения рабочих мест. Кроме того, отмечалось в заявлении, провозглашенные республики прекращают поставлять уголь на Украину, так как для этого нет ни возможности, ни схемы оплаты и будут "перестраивать все производственные процессы (республик) и ориентировать их на рынок России и других стран".

Киев, в свою очередь, с 14:00 мск 15 марта решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны временно приостановил все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. По словам ныне экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, запрет будет действовать до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений) комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, на которых было введено внешнее управление. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что запрет не будет распространяться на частный транспорт, а лишь на поставку товаров в промышленных объемах. Кроме того, разрешается поставлять в Донбасс гуманитарный груз, предоставленный международными гуманитарными организациями и Украиной.

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