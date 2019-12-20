Пушилин призвал не питать иллюзий относительно добрых намерений киевской власти

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его политическая команда не подтвердили пока свои обещания по Донбассу реальными действиями. Об этом в пятницу заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во время ежегодного обращения к депутатам Народного совета.

"Питать иллюзии относительно каких-либо добрых намерений киевских властей нам не стоит. Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

"Именно при Зеленском есть погибшие гражданские, военнослужащие, есть разрушения. Его руки в крови, это нужно учитывать", - подчеркнул глава ДНР

Он добавил, что Украина систематически демонстрирует нежелание следовать мирным договоренностям, в том числе в вопросе обеспечения пенсиями жителей Донбасса.

"Мы уже давно определили вектор развития, который был заложен еще в 2014 году - это интеграция с Российской Федерацией. Донбасс пережил очень много испытаний ради возможности жить свободно и развиваться вместе со своей исторической родиной - Россией", - заключил лидер республики.