Британские депутаты начали обсуждение законопроекта о Brexit

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Британские депутаты начали в пятницу обсуждение во втором чтении законопроекта о Brexit. На рассмотрение членов Палаты общин парламента Соединенного Королевства вынесен текст, который включает в себя сделку с ЕС по условиям "развода".

"Этот законопроект отвергает возможность любой новой отсрочки, мы покинем из ЕС 31 января 2020 года, когда Brexit произойдет, а грустная история последних трех с половиной лет будет завершена", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, имея в виду долгие переговоры с ЕС и неудачные попытки правительства провести билль через парламент.

"Законопроект подразумевает, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года без возможности продления", - добавил премьер, открывая дебаты в парламенте. Как ожидается, они продлятся около пяти часов, а голосование намечено на 14:30 (17:30 мск).

Это уже пятая попытка британского правительства добиться от законодателей утверждения "бракоразводного" соглашения, и на этот раз все указывает на то, что она окажется успешной. Дело в том, что на досрочных парламентских выборах на прошлой неделе Консервативная партия одержала уверенную победу. Опираясь на комфортное большинство в 80 депутатов, лидер консерваторов Джонсон не стал откладывать дело в долгий ящик и вынес сделку на рассмотрение парламента нового созыва уже во второй день его работы.

Если законопроект будет одобрен в пятницу, для чего требуется простое большинство, то в начале января у депутатов будет еще три дня, чтобы закончить процедуры по ратификации сделки по Brexit - этот процесс планируется завершить к 9 января. После этого законопроект поступит на рассмотрение членов неизбираемой Палаты лордов. Он вступит в силу после того, как его одобрят обе палаты парламента и подпишет королева Елизавета II.