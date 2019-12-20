Пушилин заявил о планах вывести уровень доходов жителей ДНР на уровень российских регионов

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Поэтапное повышение зарплат, пенсий и социальных выплат в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшие годы продолжится. Об этом в пятницу заявил глава ДНР Денис Пушилин в ежегодном послании депутатам Народного совета.

"Процесс поэтапного повышения будет продолжен. Нам предстоит за несколько ближайших лет выйти на уровень доходов близрасположенных областей Российской Федерации", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее Пушилин сообщил, что с 1 января в ДНР будут увеличены оклады работникам бюджетной сферы на 26%. Кроме того, на 20% будет повышен размер пенсий. Анонсированное повышение станет пятым по счету за время существования ДНР. Увеличение размера выплат будет унифицированным для всех.