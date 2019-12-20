{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пушилин заявил о планах вывести уровень доходов жителей ДНР на уровень российских регионов

Ранее глава ДНР сообщил, что с 1 января будут увеличены оклады работникам бюджетной сферы на 26%

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Поэтапное повышение зарплат, пенсий и социальных выплат в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшие годы продолжится. Об этом в пятницу заявил глава ДНР Денис Пушилин в ежегодном послании депутатам Народного совета.

"Процесс поэтапного повышения будет продолжен. Нам предстоит за несколько ближайших лет выйти на уровень доходов близрасположенных областей Российской Федерации", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее Пушилин сообщил, что с 1 января в ДНР будут увеличены оклады работникам бюджетной сферы на 26%. Кроме того, на 20% будет повышен размер пенсий. Анонсированное повышение станет пятым по счету за время существования ДНР. Увеличение размера выплат будет унифицированным для всех.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Оппозиция Украины не исключает возможности контактов парламентов в "нормандском формате"
Депутат от партии "Оппозиция платформа - За жизнь" Юрий Павленко напомнил о создании в Раде межфракционного объединения "Межпарламентский диалог ради мира", целью которого является налаживание диалога между странами "нормандской четверки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС