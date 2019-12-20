Суд отказался выпускать под залог бывшего президента Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 20 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Армении в пятницу принял решение отклонить жалобу адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна на решение суда общей юрисдикции о невозможности его освобождения под залог. Заседание суда транслировали местные новостные порталы.

"Суд принял решение отклонить жалобу адвокатов господина Кочаряна и оставить в силе решение суда общей юрисдикции о невозможности применения залога в качестве меры пресечения в отношении подсудимого", - зачитала решение судья Лусине Абгарян.

Суд общей юрисдикции Еревана на заседании 7 ноября принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об освобождении их подзащитного под залог и оставить экс-президента под арестом.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.