МИД Украины подтвердил, что Киев не исключает силовой вариант в Донбассе

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Украины считают, что альтернативы минскому мирному процессу по урегулированию конфликта в Донбассе существуют, и не исключают возможности его силового решения в форме "операции по принуждению в миру". Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Альтернатива "минскому формату" есть, и мы уже говорили о возможности введения миротворческих сил в Донбасс. Но давайте говорить честно - миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир", - цитирует заявления Боднара агентство УНИАН. "Кто принесет мир? - продолжил замглавы МИД Украины. - Тогда мы говорим о другой формулировке, не о том, что надо вести peace keeping operation (операция по поддержанию мира - прим. ТАСС), а о том, что это должна быть операция по принуждению к миру - peace enforcement operation".

"Это означало бы, что в полномочиях этой миссии было бы приведение сторон к прекращению огня, и, в нашем понимании, контроль за ситуацией на всей территории, а не на линии разграничения. Конечно, мы прорабатываем альтернативные варианты", - сказал Боднар. Замглавы МИД Украины также напомнил парламентариям, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разработал пять возможных сценариев "реинтеграции" Донбасса. "МИД в качестве экспертов привлекался к этому, поэтому не стоит говорить о том, что нет альтернативы", - добавил Боднар.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на большой пресс-конференции, заявил, что его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений, и предупредил, что их пересмотр может завести ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины в тупик.

После государственного переворота на Украине и свержения президента Виктора Януковича зимой 2014 года новые власти начали силовую операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли более 13 тыс. человек, около 30 тыс. получили ранения.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. В этой связи в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позже глава государства не исключил, что такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но при согласии провозглашенных республик Донбасса. Вместо этого украинская сторона заговорила о необходимости введения в регион полноценной миротворческой миссии ООН, которая бы взяла на себя функции временной администрации с последующей передачей власти Киеву.