Представитель ОБСЕ по СМИ обещал Пушкову разобраться в ситуации с эстонским бюро Sputnik

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал разобраться в ситуации с давлением на журналистов агентства Sputnik в Эстонии, отметив, что никаких санкций в отношении агентства на территории Евросоюза не вводилось. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после телефонного разговора с Дезиром.

"Ввиду того давления, которое оказывается на Sputnik под совершенно несостоятельными предлогами в Эстонии, я провел телефонный разговор с представителем ОБСЕ по свободе слова Арлемом Дезиром. Господин Дезир согласился со мной в том, что здесь есть проблема, в которой он намерен разобраться, а также отметил, что никаких санкций против, скажем, Russia Today или Sputnik Евросоюз не принимал, то есть эти информационные организации работают на совершенно законных основаниях", - сказал Пушков.

В разговоре с представителем ОБСЕ сенатор также отметил, что давление на СМИ недопустимо и противоречит принципам ОБСЕ, Совета Европы и Евросоюза. "Мы договорились, что будем держать его в курсе данной ситуации. Аргументация Эстонии вызвала у него целый ряд вопросов, он обещал подробно разобраться, предпринять определенные шаги, чтобы не нарушались права СМИ", - подчеркнул Пушков.

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники Sputnik вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги.

Как сообщил в пятницу порталу Delfi руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд, в отношении генерального директора МИА "России сегодня" (куда входит агентство Sputnik) Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. По его словам, согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц.