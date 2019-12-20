В Раде будут обсуждать земельную реформу все новогодние и рождественские праздники

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Аграрный комитет Верховной рады Украины продолжит рассмотрение земельной реформы, предполагающей продажу земель сельскохозяйственного назначения, в новогодние и рождественские праздники. Об этом в пятницу заявил председатель Рады Дмитрий Разумков.

"Учитывая количество предложений к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения, даю поручение комитету по вопросам аграрной политики провести заседания комитета 26, 27 и 28 декабря 2019 года. А также 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января 2020 года", - скаазл он.

По словам Разумкова, комитет в эти дни должен проработать поправки к законопроекту. "Эта позиция была обсуждена с представителями всех политических фракций и групп", - добавил он.

Подарков Соросу под елочку не будет

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что "вопрос открытия рынка земли будет обсуждаться столько, сколько нужно". "Главная задача - установить истину, выяснить, для чего власть так настойчиво хочет продать землю и кому", - сказал он в пятницу журналистам. "Никаких подарков [предпринимателю Джорджу] Соросу под елочку не будет", - пообещал депутат.

Рабинович сообщил, что по требованию фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" возращены все правки, которые незаконно изъяли из законопроекта о рынке земли. "Это преступление нам удалось предотвратить", - отметил он.

"Мы перешли в демократическую область в части обсуждения последовательности рассмотрения поданного президентской фракцией законопроекта о рынке земли. Мы все делаем шаг за шагом, и я считаю это большой победой", - отметил Рабинович.

Вместе с тем сопредседатель фракции предостерег, что "несмотря на проделанную большую работу, турборежим (быстрое принятие закона о рынке земли - прим. ТАСС), который был запланирован Соросом, мы сорвали, расслабляться еще рано". "Думаю, что до Нового года наша земля находится в безопасности, а после будем работать дальше", - считает политик.

У здания Верховной рады, а также во многих областях страны со вторника проходят многолюдные акции протеста против земельной реформы. В Киеве акция переросла в столкновения с силовиками. В результате стычек демонстрантов с полицией, по данным властей, пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов и, по меньшей мере, 11 гражданских лиц. Политическое противостояние вынудило Верховную раду в среду, 18 декабря, перенести на 2020 год рассмотрение скандального закона о земельной реформе.

Закон о земле

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. С этого момента приобретать такие участки смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. При этом документом вводятся ограничения по концентрации земли в одних руках на уровне 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% - (около 200 тыс. га) в пределах государства. Законопроект также предусматривает возможность приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами, но при условии регистрации ими юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. При этом в документе прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юридические лица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Одновременно законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, а также иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.