МИД Белоруссии призвал ЕС на время "заморозить" цену на визы для белорусов

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. МИД Белоруссии считает, что соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии вряд ли будут подписаны до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз для белорусов с €60 до €80, поэтому призывает ЕС "заморозить" тарифы за выдачу виз. Так прокомментировал в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз предложение представителей ЕС подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии в январе в Брюсселе.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает, в частности, снижение стоимости виз для белорусов с €60 до €35 и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.

"Уже сейчас очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до €80 (2 февраля 2020 года). То есть, как минимум несколько месяцев белорусские граждане будут вынуждены платить за шенгенскую визу не €35, а €80", - отметил Глаз.

"Мы призвали европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения для того, чтобы не повышать, "заморозить", тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз. Субстантивной реакции мы пока не получили, но хочется верить, что вопрос рассматривается", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, Минск был готов подписать эти соглашения еще с 18 сентября этого года, с момента издания соответствующих указов белорусского президента. "Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее", - сказал дипломат, отметив, что граждане Белоруссии "находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз".

Процедура требует времени

Он пояснил, что сейчас идут консультации с европейцами по согласованию даты и формата процедуры подписания, при этом европейская сторона попросила дать ей еще три недели для технической сверки текста этого соглашения.

В МИД также напомнили, что после подписания соглашения подлежат ратификации Национальным собранием Республики Беларусь, со стороны ЕС - одобрению Европейским парламентом, а вступят они в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур.

Белоруссия и ЕС с ноября 2014 года провели ряд раундов консультаций по проектам соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии. В ноябре 2019 года Совет ЕС утвердил решение о подписании с Белоруссией соглашения об облегчении выдачи виз. В пятницу стало известно, что ЕС предложил белорусской стороне подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии в январе в Брюсселе. Теперь все упирается в сроки подписания соглашения, так как в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Белоруссия и ЕС не успеют подписать соглашение, то белорусам за визу придется заплатить €80.